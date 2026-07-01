Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trafostation fängt Feuer

Erzenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in der Straße Wiesenberger Hof zu einem Brand gekommen. Im Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen. Der Leitstelle wurde gegen 7 Uhr starker Rauch an einer Biogasanlage gemeldet. Es stellte sich aber heraus, dass die Trafostation brannte, nicht die Anlage. Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. An der Biogasanlage entstand ein Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. |laa

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