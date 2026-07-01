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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Technischer Defekt: Unfall mit Leichtverletzter

Kaiserslautern (ots)

Eine 48-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in der Kantstraße mit ihrem Smart von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Unfall ging glimpflich aus: Außer Schmerzen im Gesicht wegen des ausgelösten Airbags erlitt die Frau augenscheinlich keine weiteren Verletzungen. Der Kleinstwagen hingegen wurde erheblich beschädigt - mindestens 4.500 Euro beträgt die Schadensumme. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Ursache des Unfalls ein plötzlicher technischer Defekt war. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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