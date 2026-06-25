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POL-PDKL: Rempler im Parkhaus - Verursacher gesucht

POL-PDKL: Rempler im Parkhaus - Verursacher gesucht
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Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Hellmut-Hartert-Straße ist am Mittwoch ein Mercedes Vito beschädigt worden. Nach dem Verursacher wird gesucht. Die Unfallzeit liegt zwischen 9.30 und 14.30 Uhr.

Nach Angaben des Halters stand der graue Kleinbus in diesem Zeitraum in einer Parkbucht neben der Durchfahrt des Parkhauses. Als der 26-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den frischen Schaden am vorderen linken Kotflügel und Radkasten fest. Geschätzte Schadenshöhe: rund 1.400 Euro.

Vermutlich hat ein anderer Wagen den Mercedes im Vorbeifahren gestreift. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, unter Telefon 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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