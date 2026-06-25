Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Vor den Augen einer Zeugin hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag in der Wilhelm-Raabe-Straße beim Ausparken einen Unfall verursacht - und sich dann trotzdem aus dem Staub gemacht. Als der Mann kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, sprach die Frau ihn an. Der Unfallfahrer reagierte jedoch nicht, sondern lief zu Fuß weg. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten den Verantwortlichen an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Er bestätigte zwar, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, bestritt jedoch, einen Unfall gebaut zu haben. Während des Gesprächs mit dem 48-Jährigen rochen die Polizisten die Alkoholfahne des Mannes und baten ihn zum Atemtest - Ergebnis: 1,31 Promille. Darauf angesprochen, machte der 48-Jährige widersprüchliche Angaben und behauptete, lediglich zwei Bier getrunken zu haben. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Auf den Mann kommt wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss mit anschließender Fahrerflucht ein Strafverfahren zu. Die Ermittlungen dauern an. |cri

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