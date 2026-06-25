PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Vor den Augen einer Zeugin hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag in der Wilhelm-Raabe-Straße beim Ausparken einen Unfall verursacht - und sich dann trotzdem aus dem Staub gemacht. Als der Mann kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, sprach die Frau ihn an. Der Unfallfahrer reagierte jedoch nicht, sondern lief zu Fuß weg. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten den Verantwortlichen an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Er bestätigte zwar, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, bestritt jedoch, einen Unfall gebaut zu haben. Während des Gesprächs mit dem 48-Jährigen rochen die Polizisten die Alkoholfahne des Mannes und baten ihn zum Atemtest - Ergebnis: 1,31 Promille. Darauf angesprochen, machte der 48-Jährige widersprüchliche Angaben und behauptete, lediglich zwei Bier getrunken zu haben. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Auf den Mann kommt wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss mit anschließender Fahrerflucht ein Strafverfahren zu. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 13:20

    POL-PDKL: Schmierfinken gesucht!

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Schmierfinken, die im Bereich des "Kotten" ihr Unwesen getrieben haben. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden insgesamt 22 Objekte von der Bierstraße über die Carl-Schurz- und Gottfried-Kinkel-Straße bis zur Hasenstraße, Kammgarn-, Schützen-, Theresien- und Waldstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 13:01

    POL-PDKL: Leichte Verletzungen: Männer prügeln sich "aus Spaß"

    Kaiserslautern (ots) - Am Mainzer Tor kam es am Mittwoch zu einem eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Zeugen riefen gegen 15 Uhr die Polizei, als sie zwei Männer beobachteten, die aufeinander einschlugen. Die beiden 29- und 37-jährigen Männer verletzten sich dabei gegenseitig im Gesicht. Der ältere der beiden erlitt eine blutige Nase. Gegenüber den eintreffenden Beamten gaben sie an, sich nur "aus Spaß" geprügelt ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 12:51

    POL-PDKL: Unfall: 14-Jährige leicht verletzt

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Mittwochmorgen kam es am Kreisverkehr Hauptstraße/Marktstraße zu einem Unfall, bei dem eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte das Mädchen gerade auf dem Roller die Fahrbahn, als sie mit dem Chevrolet einer 62-Jährigen zusammenstieß. Die Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren