Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichte Verletzungen: Männer prügeln sich "aus Spaß"

Kaiserslautern (ots)

Am Mainzer Tor kam es am Mittwoch zu einem eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Zeugen riefen gegen 15 Uhr die Polizei, als sie zwei Männer beobachteten, die aufeinander einschlugen. Die beiden 29- und 37-jährigen Männer verletzten sich dabei gegenseitig im Gesicht. Der ältere der beiden erlitt eine blutige Nase. Gegenüber den eintreffenden Beamten gaben sie an, sich nur "aus Spaß" geprügelt zu haben. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnten die Unruhestifter ab. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung - ungeachtet ihrer Angabe, sich lediglich "aus Spaß" geprügelt zu haben. |kle

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