Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die im Bereich des "Kotten" ihr Unwesen getrieben haben. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden insgesamt 22 Objekte von der Bierstraße über die Carl-Schurz- und Gottfried-Kinkel-Straße bis zur Hasenstraße, Kammgarn-, Schützen-, Theresien- und Waldstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von Unbekannten beschmiert. Die Täter hinterließen an mehreren Häusern, Stromkästen und Schildern mit grauer Farbe jeweils ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Entdeckt wurden die Schmierereien am frühen Mittwochmorgen. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 5.15 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum im Bereich "Kotten" verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die Hinweise geben können, ab wann die Symbole zu sehen waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

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