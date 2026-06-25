PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: 14-Jährige leicht verletzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochmorgen kam es am Kreisverkehr Hauptstraße/Marktstraße zu einem Unfall, bei dem eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte das Mädchen gerade auf dem Roller die Fahrbahn, als sie mit dem Chevrolet einer 62-Jährigen zusammenstieß. Die Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Nach einer ersten Schätzung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen. Gegen die 62-Jährige leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 12:03

    POL-PDKL: Auseinandersetzung: Zwei Personen durch Tierabwehrspray verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochabend kam es auf dem Stiftsplatz zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 35-Jährige und ein 63-Jähriger leicht verletzt wurden. Zeugen alarmierten gegen 21 Uhr die Polizei, als zwei Männer aufeinander losgingen. Wie die Beamten vor Ort ermittelten, war es zum Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 63 Jahre alten Mann ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:38

    POL-PDKL: Jugendliche geraten im Freibad aneinander

    Kaiserslautern (ots) - Aus einem Besuch im Freibad in der Innenstadt ist am Dienstagabend eine Körperverletzung geworden. Ein 15-Jähriger hat sich ersten Erkenntnissen nach mit einer 13-Jährigen geschlagen. Zeugen haben beobachtet, wie die beiden den Kopf des jeweils anderen unter Wasser drückten. Sie riefen die Polizei, als sich die Jugendlichen gegenseitig ins Gesicht schlugen. Das Mädchen wurde bei dem Gerangel ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:37

    POL-PDKL: Lastwagenfahrer ertappt Diebe

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein 65-Jähriger hat am Mittwochmorgen Diebe auf frischer Tat ertappt. Der Mann stand mit seinem Lastwagen auf einem Parkplatz der L395 als er gegen 1 Uhr nachts Geräusche und Gesprächsfetzen hörte. Er sah nach und beobachtete so zwei Menschen, die in Richtung Wald rannten. Der 65-Jährige überprüfte sein Fahrzeug und stellte fest, dass Hydrauliköl entwendet wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren