Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: 14-Jährige leicht verletzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochmorgen kam es am Kreisverkehr Hauptstraße/Marktstraße zu einem Unfall, bei dem eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte das Mädchen gerade auf dem Roller die Fahrbahn, als sie mit dem Chevrolet einer 62-Jährigen zusammenstieß. Die Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Nach einer ersten Schätzung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen. Gegen die 62-Jährige leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. |kle

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