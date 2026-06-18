Polizei Gütersloh

POL-GT: Schmuckübergabe an falsche Polizeibeamte

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Weil sie die Angst vor einem bevorstehenden Einbruch schürten, brachten Betrüger eine arglose Dame aus Steinhagen am Mittwochnachmittag (17.06., 13.50 Uhr) um hochwertigen Schmuck.

Ein angeblicher Polizeibeamter erschien an der Haustür und bot die Verwahrung der Schmuckstücke an, um sie vorsorglich bei der Polizei zu registrieren.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, dunkel bekleidet, südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Mittagszeit rund um die Straßen Im Busche, Friedhofstraße, Hilterweg oder Westernkamp verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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