PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schmuckübergabe an falsche Polizeibeamte

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Weil sie die Angst vor einem bevorstehenden Einbruch schürten, brachten Betrüger eine arglose Dame aus Steinhagen am Mittwochnachmittag (17.06., 13.50 Uhr) um hochwertigen Schmuck.

Ein angeblicher Polizeibeamter erschien an der Haustür und bot die Verwahrung der Schmuckstücke an, um sie vorsorglich bei der Polizei zu registrieren.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, dunkel bekleidet, südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Mittagszeit rund um die Straßen Im Busche, Friedhofstraße, Hilterweg oder Westernkamp verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 09:37

    POL-GT: Brand an der Varenseller Straße

    Gütersloh (ots) - Wiedenbrück (FK) - Donnerstagmorgen (18.06., 04.00 Uhr) bemerkten Bewohner einen Brand innerhalb eines Wohnhauses an der Varenseller Straße. Feuerwehr und Polizei wurden zu dem Brandort gerufen. Die Flammen, die nach derzeitigem Stand in einem Heizungsraum ausgebrochen waren, wurden durch die Feuerwehrkräfte gelöscht. Ein 49-jähriger Bewohner des Hauses erlitt aufgrund der starken Rauchentwicklung ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 14:45

    POL-GT: Unbekannte Autofahrerin kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin und flüchtet

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Dienstagmorgen (16.06., 07.55 Uhr) kollidierte eine bislang unbekannte Autofahrerin auf der Kreuzung Clarholzer Straße/ Otto-Hahn-Straße mit einer E-Scooter-Fahrerin, die dabei leicht verletzt wurde. Anstatt ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, setzte die Autofahrerin danach unvermindert ihre Fahrt fort. ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:14

    POL-GT: Geldübergaben an russischsprachige Schockanrufer

    Gütersloh (ots) - Steinhagen/ Borgholzhausen/ Versmold (FK) - In Steinhagen und in Borgholzhausen kam es am Montag (15.06.) jeweils zu einer Geldübergabe an russischsprachige Geldabholer. Ob es Zusammenhänge gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In beiden Fällen wurden Senioren angerufen und die Betrüger am Telefon gaben sich als Angehörige aus, welche nach einem schlimmen Unfall Geld für eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren