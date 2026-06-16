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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mutmaßlicher Dieb gefasst

Kaiserslautern (ots)

In ein regionales Unternehmen im Wartenberger Weg ist kürzlich eingebrochen worden. Dabei entwendeten zunächst Unbekannte mehrere Falschen Secco. Einer der mutmaßlichen Diebe ist nun gefasst. Bei ihm wurden Alkoholika im Wert von fast tausend Euro sichergestellt. Der 18-jährige Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen, ist aber wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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