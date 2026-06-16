POL-PDKL: Mutmaßlicher Dieb gefasst

Kaiserslautern (ots) - Weil er beim Aussteigen nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Tirolfstraße einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 38-Jährige kurz nach 15 Uhr seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in Richtung Friedenstraße abgestellt. In dem Moment, als er seine Tür öffnete, um seinen Wagen zu verlassen, traf er einen ...

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