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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am 05.06.2026 gegen 11:00 Uhr kam es in der Weinstraße, im Bereich zur Einmündung in die Stiegelgasse, in 67278 Bockenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Anwohnerin wurde durch einen lauten Knall auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Ein entsprechendes Fahrzeug konnte sie nicht mehr feststellen. Es entstand ein Sachschaden an der Dachrinne sowie an einem Sockel des Hauses im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Höhe der Schäden ist davon auszugehen, dass der Verkehrsunfall durch einen LKW verursacht wurde.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Telefon: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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