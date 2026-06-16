Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schulterblick vergessen - Radfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Weil er beim Aussteigen nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Tirolfstraße einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 38-Jährige kurz nach 15 Uhr seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in Richtung Friedenstraße abgestellt. In dem Moment, als er seine Tür öffnete, um seinen Wagen zu verlassen, traf er einen gerade vorbeifahrenden Radfahrer seitlich mit der Tür.

Die Folge: Der Radler stürzte und zog sich Verletzungen an Kopf, Schulter und Knie zu. Der 75-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht. Über Schäden am Fahrrad ist nichts bekannt. Der Pkw blieb unbeschädigt. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. |cri

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