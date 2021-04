Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Männlicher Unfallbeteiligter in einem grauen Mercedes gesucht

Lauterecken (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignet sich am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr Auf Krämel. Hierbei fuhr ein 67-Jähriger Mann mit seinem Kleinwagen die Straße Auf Krämel bergauf und wollte links weiter in den Straßenverlauf abbiegen. Dort waren auf der linken Fahrbahnseite mehrere Fahrzeuge hintereinander geparkt, sodass nur eine Hälfte der Straße befahrbar war. Hier kam ein ca. 70 bis 75 Jahre alter Mann in einem älteren grauen Mercedes entgegen. Der 67-Jährige Linksabbieger lenkte bei Sichtkontakt mit dem entgegenkommenden Pkw schreckhaft nach rechts und stieß gegen eine Mauer. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallbeteiligte im grauen Mercedes bemerkte möglicherweise den Zusammenstoß des entgegenkommenden Kleinwagens an der Mauer nicht und fuhr weiter in Richtung Stadtmitte. Die Polizei Lauterecken bittet um Hinweise hinsichtlich des Mercedes-Fahrers unter der Telefonnummer 06382-9110.

