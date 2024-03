POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Pirmasens (ots) - Am frühen Sonntag Morgen, um 01:44 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Lemberger Straße in Pirmasens bei einem 49-jährigen PKW-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 0,7 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten. | pdps Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

