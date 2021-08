Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 16 Uhr in der Europaallee einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er kein Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass keine Haftpflichtversicherung besteht. Weiter zeigte der Fahrer betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten und räumte ein einen Joint geraucht zu haben. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. |pizw

