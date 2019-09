Polizeidirektion Pirmasens

Am 07.09.2019 in der Zeit von 15-16 Uhr wurde vor dem Eingang des Hotel Fasanerie ein grauer Ford Focus am Heck der Beifahrerseite beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

