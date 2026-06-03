Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

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Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am Mittwochabend um 17:51 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 3 - Brennt Balkon" zur Lindenstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund der Lage wurde das Gebäude umgehend durch die Feuerwehr evakuiert.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Parallel dazu kontrollierte ein zweiter Trupp die angrenzenden Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Trotz der starken Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz waren die Einheit Hauptamtlich, die Einheiten Lage und Hagen, der A-Dienst, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

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