Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuerwehr Lage zieht Bilanz nach Unwetterlage

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Lage (ots)

Die angekündigten Gewitter und Starkregenfälle haben am Freitagabend und in der Nacht zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr Lage geführt. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte verschiedene wetterbedingte Schadenslagen im Stadtgebiet abarbeiten.

Der erste Einsatz wurde gegen 19:45 Uhr gemeldet. Auf der Bielefelder Straße war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Da mehrere Meldungen aus demselben Bereich eingingen, wurden verschiedene Einheiten alarmiert. Die Gefahrenstelle konnte zügig beseitigt werden.

Zu einem größeren Einsatz kam es am Abend nach einem mutmaßlichen Blitzeinschlag an einem Wohngebäude im Ortsteil Billinghausen. Zunächst wurde eine leichte Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt. Zur weiteren Erkundung wurde die Drehleiter der Feuerwehr Bad Salzuflen hinzugezogen. Im weiteren Verlauf bestätigte sich ein Brand im Bereich des Daches. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Blitzeinschlag wurde wenig später aus dem Ortsteil Waddenhausen gemeldet. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Einsatzstelle.

Bis in die Nacht hinein beschäftigte zudem ein vollgelaufener Keller an der Detmolder Straße die Feuerwehr. Aufgrund des anhaltenden Wassereintritts wurde der Abwasserbetrieb der Stadt Lage zur Unterstützung hinzugezogen.

Gegen 0:45 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte ihre Maßnahmen beenden. Insgesamt blieb das Einsatzaufkommen trotz der Unwetterwarnungen überschaubar. Die Feuerwehr Lage war mit den Einheiten Lage, Kachtenhausen und Hagen im Einsatz. Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr Bad Salzuflen mit ihrer Drehleiter.

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