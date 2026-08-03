Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Unruhiges Wochenende für die Feuerwehr Bergisch Gladbach

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Bergisch Gladbach (ots)

Ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Zwischen Freitagmorgen (31.07.) und den frühen Morgenstunden des Montags (03.08.) wurde die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Die nachfolgende Übersicht umfasst ausschließlich Feuerwehreinsätze. Die Vielzahl der zusätzlichen Rettungsdiensteinsätze, bei denen keine Unterstützung der Feuerwehr erforderlich war, ist hierin nicht enthalten.

Neben mehreren Tragehilfen für den Rettungsdienst, Einsätzen zur Türöffnung sowie kleineren Hilfeleistungen beschäftigten insbesondere zwei Brandeinsätze und mehrere Verkehrsunfälle die Einsatzkräfte.

Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr zunächst zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw nach Refrath aus. Nur wenige Minuten später wurde ein Wohnungsbrand in Bensberg gemeldet. Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass lediglich angebranntes Essen auf einem Herd die starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Auch der Samstag verlief nicht ruhiger. Nach einem weiteren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr am Nachmittag zu einem schweren Fahrradunfall nach Rommerscheid alarmiert. Zwei Radfahrende waren dort schwer verunglückt. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mussten beide Patientinnen bzw. Patienten jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser der Maximalversorgung transportiert werden. Im weiteren Verlauf des Abends kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hand. Dort war eine Matratze in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Wenig später wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb alarmiert, die sich als Fehlalarm herausstellte.

Am Sonntag standen unter anderem ein glimmender Baumstamm, eine Ölspur sowie eine brennende Feuerschale unter einem Baum auf der Einsatzliste. Hinzu kamen weitere Tragehilfen für den Rettungsdienst sowie Einsätze zur Türöffnung.

In den frühen Morgenstunden des Montags mussten die Einsatzkräfte schließlich erneut zweimal Personen hinter verschlossenen Türen helfen.

Die zahlreichen Alarmierungen machten erneut deutlich, wie vielfältig das Einsatzspektrum der Feuerwehr ist. Besonders auffällig war an diesem Wochenende die hohe Anzahl zeitgleicher beziehungsweise kurz aufeinanderfolgender Einsätze. Mehrfach wurden deshalb zusätzlich Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen und den Grundschutz für das gesamte Stadtgebiet jederzeit sicherzustellen.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bedankt sich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren engagierten Einsatz und die gewohnt gute Zusammenarbeit über das gesamte Wochenende hinweg. (es)

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