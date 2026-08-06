Feuerwehr Detmold

FW-DT: Atemwegsbeschwerden nach Umgang mit Reinigungsmitteln

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Detmold (ots)

Am Donnerstagvormittag um 10:28 Uhr wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold zu einer Senioreneinrichtung an der Straße "Alter Postweg" alarmiert.

Eine Bewohnerin der Einrichtung hatte über Atemwegsbeschwerden geklagt. Daraufhin waren zunächst der Rettungsdienst und ein Notarzt zur Einsatzstelle gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Bewohnerin zuvor mit verschiedenen Reinigungsmitteln hantiert und dabei entstandene Dämpfe eingeatmet.

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte das betroffene Apartment mithilfe eines Messgeräts. Dabei konnten keine messbaren Konzentrationen schädlicher Gase in der Raumluft festgestellt werden. Dennoch war ein leichter Chlor-ähnlicher Geruch wahrnehmbar.

Das Apartment wurde deshalb umfassend quergelüftet. Die verwendeten Reinigungsmittel bzw. die leeren Behältnisse wurden aus dem Apartment entfernt und fachgerecht entsorgt.

Die betroffene Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

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