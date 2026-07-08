Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fahrzeugkontrolle in Lennep - Fahrzeug in desolatem Zustand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wuppertal (ots)

In Lennep untersagten Polizeibeamte einem Autofahrer die weitere Nutzung seines stark verkehrsunsicheren Fahrzeugs. Bei der Kontrolle fielen zunächst ein Federbruch an einem der Vorderräder auf, wodurch ein einlenken deutlich erschwert wurde. Ferner konnten bei der ersten Inaugenscheinnahme ein stark ölender Motor, eine aufgerissene Reserveradmulde und dauerhaft an den Rädern reibende Kunststoffteile festgestellt werden. Auch die Sicherung der Kofferraumklappe mittels Paketband war provisorischer Natur. Nachdem der Mercedes-Benz einem amtlichen Prüfer vorgestellt wurde konnten insgesamt über 20 zumeist gravierende Mängel festgestellt werden. Das Resultat der Vorführung hebt die Bedeutung von Verkehrskontrollen hervor. Auch in Zukunft werden die Polizistinnen und Polizisten entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell