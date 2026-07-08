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POL-W: RS Fahrzeugkontrolle in Lennep - Fahrzeug in desolatem Zustand

POL-W: RS Fahrzeugkontrolle in Lennep - Fahrzeug in desolatem Zustand
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Wuppertal (ots)

In Lennep untersagten Polizeibeamte einem Autofahrer die weitere 
Nutzung seines stark verkehrsunsicheren Fahrzeugs.

Bei der Kontrolle fielen zunächst ein Federbruch an einem der 
Vorderräder auf, wodurch ein einlenken deutlich erschwert wurde. 
Ferner konnten bei der ersten Inaugenscheinnahme ein stark ölender 
Motor, eine aufgerissene Reserveradmulde und dauerhaft an den Rädern 
reibende Kunststoffteile festgestellt werden. Auch die Sicherung der 
Kofferraumklappe mittels Paketband war provisorischer Natur. 

Nachdem der Mercedes-Benz einem amtlichen Prüfer vorgestellt wurde 
konnten insgesamt über 20 zumeist gravierende Mängel festgestellt 
werden. 

Das Resultat der Vorführung hebt die Bedeutung von Verkehrskontrollen
hervor. Auch in Zukunft werden die Polizistinnen und Polizisten 
entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den 
Straßen zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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