Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

zu einem Verkehrsunfall auf der Klingenbergstraße wurden am frühen Samstagmittag das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte sowie der Rettungsdienst gerufen. In Höhe einer Baustelle kollidierten zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Entgegen der Meldung war keine Person mehr in Ihrem Fahrzeug eingeschlossen, sodass sich die Arbeiten der Feuerwehr auf die Unterstützung des Rettungsdienstes, den Brandschutz und das Auffangen von Betriebsstoffen beschränkte.

Zwei der sechs beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Klingenbergstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Einige Autofahrer wollten anscheinend keinen Umweg in Kauf nehmen und befuhren die Einsatzstelle. Wir bitten euch, unsere Sperrmaßnahmen ernst zunehmen! Danke.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell