Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Pfingstreiseverkehr startet - Bundespolizei empfiehlt eine rechtzeitige Ankunft am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Mit einer hohen Anzahl an Passagieren startet am Flughafen Stuttgart am kommenden Freitag (22. Mai 2026) die Reisewelle in die Pfingstferien. Vor allem zu Stoßzeiten wird an den Luftsicherheitskontrollstellen und Grenzkontrollstellen bei Reisen in Nicht-Schengen-Staaten mit längeren Wartezeiten gerechnet.

Sowohl die Check-In Schalter, als auch die Sicherheitskontrollstellen werden am Pfingstwochenende bereits ab 03:45 Uhr geöffnet sein. Wer eingecheckt und sein Reisegepäck abgegeben hat, sollte sich unmittelbar an der Sicherheitskontrolle anstellen. Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart empfiehlt mindestens 90 Minuten vor Abflug an der Luftsicherheitskontrolle vorstellig zu werden. Für die vorherige Gepäckaufgabe am Check-in sollten Sie ebenfalls genug Zeit einberechnen.

Sollte eine Reise in das nichteuropäische Ausland anstehen und das Passieren der Grenzkontrolle erforderlich sein, prüfen Sie bitte rechtzeitig vor Ihrer Reise Ihre Ausweisdokumente auf Gültigkeit und Vollständigkeit. Je nach Reiseziel kann es zu einem unerwünschten vorzeitigen Ende der Reise kommen, wenn die erforderlichen Dokumente nicht vorgelegt werden können. Reisende aus Drittstaaten (Nicht-EU-Angehörige) beachten bitte die neuen Abläufe und Bestimmungen des Entry-Exit-System (EES) und planen dafür Zeit ein.

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart wünscht Ihnen eine entspannte Reise und einen schönen Urlaub.

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