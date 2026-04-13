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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme nach Überstellung

Weil am Rhein (ots)

Ein mit europäischem Haftbefehl Gesuchter konnte nach seiner Überstellung aus der Schweiz durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Freitagvormittag (10.04.2026) überstellten die Schweizer Behörden den 34-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei. Eine Woche zuvor war der rumänische Staatsangehörige in der Schweiz kontrolliert und festgenommen worden. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls, hatte ein deutsches Gericht den Mann zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Nach der Überstellung erfolgte die Vorführung bei einem Haftrichter und anschließend die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt wo der Mann jetzt auf sein Verfahren wartet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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