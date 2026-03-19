Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschem Ausweis im Fernreisezug unterwegs

Schliengen (ots)

Ein 39-Jähriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis aus Deutschland auszureisen aufgeflogen. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen.

Der rumänische Staatsangehörige befand sich am Mittwochmittag (18.03.2026) mit dem Fernreisezug auf der Fahrt von Freiburg im Breisgau nach Basel. Auf Höhe Schliengen kontrollierte eine Zollstreife den Mann. Die Überprüfung der auf seinem Mobiltelefon vorgezeigten rumänischen Identitätskarte ergab, dass es sich um eine Fälschung handelte. Beim Halt in Basel übernahm die Bundespolizei zuständigkeitshalber den Mann und leitete wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein Ermittlungsverfahren ein.

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