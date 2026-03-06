Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung abgewendet

Rheinfelden (ots)

Eine seit drei Jahren mit Haftbefehl gesuchte Frau ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Rheinfelden gefasst worden. Die Geldstrafe konnte vor Ort beglichen werden.

Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die slowakische Staatsangehörige als Reisende in einem aus der Schweiz kommenden PKW. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die 38-Jährige ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Steuerhinterziehung verurteilte ein Gericht die Frau 2023 zu einer Geldstrafe von 1.920 Euro. Da sie die Geldstrafe nicht zahlte und die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft daraufhin Haftbefehl. Die Gesuchte konnte die Geldstrafe vor Ort begleichen und somit einen Gefängnisaufenthalt abwenden.

