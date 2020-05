Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter 23-Jähriger konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Am Dienstagvormittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei kontrollierten sie einen 23-Jährigen, der als Mitfahrer in einem PKW nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Überprüfung des rumänischen Staatsangehörigen stellten die Beamten zwei offene Haftbefehle gegen den Mann fest. Wegen Diebstahl lag ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vor. Zudem ein Strafvollstreckungshaftbefehl über 850 Euro, ersatzweise 85 Tage Haft, ebenfalls wegen Diebstahl. Der 23-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug und ordnete die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an.

