POL-NB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Freitag, dem 07.06.19, gegen 13.00 Uhr befuhr ein 78 jähriger Einheimischer mit seinem Pkw Skoda die B 111 aus Richtung Lühmannsdorf kommend, in Richtung Wolgast. Kurz nach dem Ortseingang Wolgast bemerkte er den Pkw Audi eines 32 jährigen Urlaubers zu spät, der dort aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen verkehrsbedingt warten musste und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den davor wartenden Pkw VW geschoben, welcher von einem 68 jährigen Einheimischen geführt wurde. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin des Audi, die sich in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft befindet, wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf 11.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Pkw musste die B 111 kurzfristig voll gesperrt werden.

