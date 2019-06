Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Tribsees (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots)

Am 07.06.2019, gegen 01:00 Uhr kam es zum Brand eines Schuppens in einer Gartenanlage in Tribsees, Südquebbe. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, brannte der etwa drei Meter mal vier Meter große und aus Holz errichtete Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehren Tribsees und Hogoldsdorf waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die 25 Kameraden, welche mit sechs Fahrzeugen vor Ort waren, konnten das Feuer schnell löschen. Trotzdem wurde der Schuppen durch den Brand vollständig zerstört. Es konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und Lauben verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Objekt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung als Brandursache auszugehen. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

