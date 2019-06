Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde (ots)

Am 06.06.2019 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der K 75, zwischen den Ortschaften Torgelow und Liepgarten ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Ford und einem Motorrad der Marke Suzuki. Die 19-jährige Fahrerin des Motorrades beabsichtigte, den vorausfahrenden PKW trotz durchgezogener Sperrlinie zu überholen. Als sie sich direkt neben dem PKW befand, bog der 42-Fahrer des Ford nach links ab, es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt in das Klinikum Greifswald verbracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 10.000 EUR. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

