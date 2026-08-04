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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Konstanz eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem der Mann seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen.

Am Montagabend (3. August 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen kosovarischen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Gegen den 34-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vor, da er der Zahlung einer Geldstrafe des Amtsgerichts Konstanz wegen Diebstahls vom April 2026 bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort zahlte der Mann die Strafe in Höhe von 1.050 Euro und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Anschließend durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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