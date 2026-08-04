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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Luftballone und Oberleitungen - die Bundespolizei warnt

Konstanz (ots)

Sie sind ein beliebtes Mitbringsel von vielen Festen: mit Helium gefüllte Luftballone. Bei aller Freude an den Ballonen bergen diese im Zusammenhang mit elektrischen Leitungen jedoch auch ein nicht unerhebliches Risiko.

Treten metallbeschichtete Kunststoffballone beispielsweise mit der 15.000 Volt führenden Oberleitung an Bahnanlagen in Kontakt, können Kurzschlüsse zu Stromausfällen und Bränden führen oder gar schwere Verletzungen verursachen. Ein Kurzschluss birgt ein erhebliches Risiko, da sich die freiwerdende Energie durch einen Lichtbogen entladen kann, was für Personen in unmittelbarer Nähe die Gefahr eines Stromschlags bedeutet. Dafür ist der unmittelbare Kontakt zwischen Leitung, Ballon und Besitzer nicht erforderlich, um ein Gefahrenpotential festzustellen - die Nähe reicht bereits aus.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz bittet in diesem Zusammenhang ausdrücklich, in der Nähe von Oberleitungen, gerade beim Überqueren von Bahnübergängen, besondere Achtsamkeit walten zu lassen. Ballone sollten nahe bei sich getragen und vor dem Wegfliegen gesichert werden. Gerade im Hinblick auf zahlreiche Feste in der Bodenseeregion und im Umland, wie das anstehende Seenachtfest, kommt diesem Thema eine besondere Bedeutung zu.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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