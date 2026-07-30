Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei stellten am Mittwoch eine mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Person fest und brachten den Mann zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt.

Am Mittwochabend (29. Juli 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen marokkanischen Staatsangehörigen im grenzüberschreitenden Zug (IC 184 von Zürich nach Stuttgart) kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Singen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl gegen den 24-Jährigen fest. Das Amtsgericht Chemnitz erließ wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz im Juli 2025 einen Strafbefehl gegen ihn. Die auferlegte Geldstrafe bezahlte er bislang nicht. Aus diesem Grund suchte die Staatsanwaltschaft Chemnitz nach dem 24-Jährigen. Da er die Strafe vor Ort nicht begleichen konnte, erwartet ihn eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Die Beamten brachten den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Antritt der Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

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