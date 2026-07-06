Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Messer und Pfefferspray an Grenze beschlagnahmt

Konstanz (ots)

Am Samstagabend, 4. Juli 2026, beschlagnahmten Beamte der Bundespolizei am Autobahn-Grenzübergang in Konstanz bei einem Reisenden diverse Gegenstände.

Der 28-jährige rumänische Staatsangehörige wollte am Abend, kurz nach 19:00 Uhr, mit seinem PKW aus der Schweiz nach Deutschland einreisen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die Dokumente und auch das Fahrzeug des Mannes. Dabei fanden Sie neben einem Pfefferspray auch ein Einhandmesser. Da das Pfefferspray nicht über das benötigte Prüfzeichen verfügte und das Einhandmesser zugriffsbereit im Fahrzeug abgelegt war, beschlagnahmte die Bundespolizei die Gegenstände und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz ein. Der Reisende wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freiem Fuß belassen.

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