Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am Dienstagmorgen (23.06.2026) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 13 Jahre alten Mädchens.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die 13-jährige deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit ihrer Schulklasse auf der Fahrt von Neuffen zum Freizeitpark Tripsdrill. Hierzu musste die Klasse am Hauptbahnhof Stuttgart in einen Regionalexpress umsteigen. Beim Einstieg in den Zug soll ein bislang unbekannter Mann die Geschädigte gegen 09:07 Uhr im Bereich des Gesäßes berührt haben. Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen an einer der hinteren Türen des Zuges. Anschließend stieg der Tatverdächtige gemeinsam mit der Schulklasse in den letzten Wagen des Zuges ein. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 180 cm großen, ca. 60 Jahre alten Mann mit normaler Statur handeln. Er trug offenbar ein weißes Poloshirt mit einem orangen "V" auf der Brust und eine dunkelblaue Hose. Weiterhin hatte er augenscheinlich graumelierte Haare und einen Dreitagebart. Auffällig war offenbar, dass er einen sehr großen Schlüsselbund mit sich führte.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. (Tel. 0711 55049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oae@polizei.bund.de)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell