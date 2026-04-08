PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Beleidigung Beamten getreten

Stuttgart (ots)

Am Dienstagmittag (07.04.2026) beleidigte ein 36-Jähriger zunächst den Zugbegleiter eines Regionalzuges. Im weiteren Verlauf leistete er körperlichen Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge nutzte der 36-Jährige gegen 15:30 Uhr zunächst einen Regionalzug von Plochingen in Richtung Stuttgart. Da der Mann im Laufe der Fahrt den 52-jährigen Zugbegleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit beleidigt haben soll, wurde beim Halt des Zuges am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt die Bundespolizei hinzugezogen. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 36-Jährige von den Einsatzkräften aus dem Zug verbracht. Als die Beamten den Mann durchsuchen wollten, trat dieser einem 20-jährigen Polizisten zwischen die Beine.

Aufgrund seines Verhaltens musste der deutsche Staatsangehörige im weiteren Verlauf in eine Klinik verbracht werden. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 12:31

    BPOLI S: Angriff auf Reisenden

    Stuttgart (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.04.2026) griff ein 20-Jähriger einen Reisenden am Hauptbahnhof Stuttgart körperlich an. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde eine Streife der Bundespolizei bereits gegen 23:45 Uhr auf den 20-Jährigen aufmerksam und unterzog ihn einer polizeilichen Kontrolle. Da sich der deutsche Staatsangehörige hierbei verbal aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 12:27

    BPOLI S: Jugendlicher zeigt Zivilcourage und wird geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Esslingen (ots) - Als ein 16-Jähriger am Dienstagmittag (07.04.2026) einen Streit schlichten wollte, wurde er von einem unbekannten Verdächtigen geschlagen. Gegen 15:25 Uhr befand sich der Geschädigte in einem Regionalzug auf der Fahrt von Reutlingen nach Esslingen, als er offenbar auf eine verbale Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau aufmerksam wurde. ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 12:21

    BPOLI S: Jugendlicher bedroht und beleidigt

    Stuttgart (ots) - Am Dienstagmittag (07.04.2026) wurde ein 15-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt bedroht und beleidigt. Derzeitigen Informationen zufolge soll der Geschädigte gegen 14:40 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt auf einen Zug gewartet haben, als er mutmaßlich unvermittelt von einem 39-Jährigen verbal bedroht und beleidigt wurde. Während eine Zeugin den Notruf wählte, filmte der deutsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren