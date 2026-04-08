Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Beleidigung Beamten getreten

Stuttgart (ots)

Am Dienstagmittag (07.04.2026) beleidigte ein 36-Jähriger zunächst den Zugbegleiter eines Regionalzuges. Im weiteren Verlauf leistete er körperlichen Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge nutzte der 36-Jährige gegen 15:30 Uhr zunächst einen Regionalzug von Plochingen in Richtung Stuttgart. Da der Mann im Laufe der Fahrt den 52-jährigen Zugbegleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit beleidigt haben soll, wurde beim Halt des Zuges am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt die Bundespolizei hinzugezogen. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 36-Jährige von den Einsatzkräften aus dem Zug verbracht. Als die Beamten den Mann durchsuchen wollten, trat dieser einem 20-jährigen Polizisten zwischen die Beine.

Aufgrund seines Verhaltens musste der deutsche Staatsangehörige im weiteren Verlauf in eine Klinik verbracht werden. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.

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