Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hund auf Frau gehetzt

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmittag (26.03.2026) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Frau wurde hierbei von einem Hund leicht verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich die 25-jährige Geschädigte gegen 15:00 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf und fragte dort eine Reisende nach einem kleinen Geldbetrag. Der unbeteiligte Verdächtige mit jordanischer Staatsangehörigkeit wurde offenbar auf die Situation aufmerksam und soll sich in das Gespräch eingemischt haben. Anschließend kam es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 25-jährigen italienischen Staatsangehörigen und dem 40-Jährigen. Als im weiteren Verlauf auch der Partner der 25-Jährigen hinzukam, soll der 40-Jährige seinen Schäferhund auf die Frau losgelassen haben. Der Hund verbiss sich offenbar in der Hüfte der Geschädigten und beschädigte ihre Jacke. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige vom Tatort. Die Frau zog sich durch den Hundebiss eine leichte Verletzung zu und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

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