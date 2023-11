Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jähriger attackiert

Kirchheim unter Teck (ots)

Mehrere Personen haben am gestrigen Mittwoch (01.11.2023) einen 24-Jährigen in einer S-Bahn am Bahnhof Kirchheim/Teck attackiert und dabei verletzt. Bisherigen Informationen zufolge soll der 24-Jähriger gegen 02:20 Uhr zunächst die am Bahnsteig stehende S-Bahn der Linie S1 betreten und die Tür für seine Begleiterin aufgehalten haben. Hieran störte sich offenbar eine Gruppe von circa sieben Personen, welche den jungen Mann darauf angesprochen und ihn anschließend körperlich attackiert haben sollen. Hierbei erlitt der Geschädigte Verletzungen im Gesichts- und Schulterbereich. Anschließend flohen die Täter wohl in bislang unbekannte Richtung. Hinzukommende Einsatzkräfte konnten wenig später einen 22 Jahre alten kosovarischen Staatsangehörigen feststellen, bei welchem es sich um einen der Täter handeln soll. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

