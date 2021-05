Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitskräfte beleidigt und angegriffen

Waiblingen (ots)

Ein 23-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (04.05.2021) am Bahnhof Waiblingen zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit beleidigt und angegriffen. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 18:45 Uhr ohne einen entsprechenden Mund-Nase-Schutz am Bahnhof unterwegs, als er am Bahnsteig 3 durch zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn angesprochen und auf die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske hingewiesen worden sei. Der gambische Staatsangehörige reagierte hierauf offenbar sofort aggressiv und soll die beiden Sicherheitskräfte beleidigt haben. Im weiteren Verlauf zerbrach er wohl eine mitgeführte Bierflasche an einem Metallgeländer und soll mit dieser in bedrohlicher Haltung auf die 37- und 38-jährigen Männer zugegangen sein. Kurz vor den Geschädigten warf er die Glasflasche offenbar weg und soll dem 37-Jährigen mit der Faust in den Bauch geschlagen haben, wovon dieser derzeitigen Informationen zufolge jedoch unverletzt blieb. Mithilfe zweier weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn brachten die vier Männer den aggressiven Angreifer letztlich wohl zu Boden und fixierten ihn dort bis zum Eintreffen einer Streife der Landespolizei, die den Mann vorläufig festnahm. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 711 870350 zu melden.

