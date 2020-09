Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter geschlagen

Crailsheim/Ilshofen (ots)

Ein 19-Jähriger hat am gestrigen Montagnachmittag (31.08.2020) gegen 15:15 Uhr den Zugbegleiter einer Regionalbahn nach einer Fahrscheinkontrolle verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 19 Jahre alte syrische Tatverdächtige sowie sein 20-jähriger Begleiter zunächst ohne gültigen Fahrschein zwischen Crailsheim und Ilshofen durch den Zugbegleiter eines Regionalzuges angetroffen worden. Als der Mitarbeiter der Westfrankenbahn sich von dem zunehmend aggressiver werdenden Fahrgast entfernen wollte, soll ihm der 19-Jährige gegen den Rücken geschlagen haben, sodass der 45-Jährige wohl in der Folge mit dem Kopf an eine Glastür stieß und sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Die beiden Männer wurden im Anschluss an alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei übergeben. Insbesondere die Auswertung der Videosequenzen des Zuges sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Bundespolizeireviers Heilbronn, die sich insbesondere wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den im Landkreis Schwäbisch Hall wohnhaften 19-Jährigen richten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

