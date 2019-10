Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizisten bedroht und Widerstand geleistet

Ulm (ots)

Zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren haben am Sonntagmorgen (27.10.2019) gegen 06:30 Uhr Bundespolizisten am Hauptbahnhof Ulm bedroht und Widerstand gegen die Maßnahmen geleistet. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei wurde auf die zwei Männer im Hauptbahnhof aufmerksam, da sie zuvor offenbar einen 22-Jährigen mit einem Getränk bespritzen. In einer darauffolgenden polizeilichen Kontrolle sollen die beiden deutschen Staatsangehörigen sich geweigert haben sich auszuweisen und beleidigten die Polizisten. Als der jüngere der beiden Männer im weiteren Verlauf nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, versuchte sein älterer Begleiter körperlich auf die Beamten einzuwirken und die polizeiliche Maßnahme zu verhindern. Als die beiden in Ulm wohnhaften Männer zum Bundespolizeirevier Ulm verbracht wurden, versuchte der 26-Jährige zu flüchten. Der Fluchtversuch wurde durch die Bundespolizisten unterbunden, indem er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Als dem gefesselten aufgeholfen wurde, trat er offenbar gegen die Beine eines eingesetzten Beamten, sodass dieser zu Boden fiel. Trotz weiterer Widerstandshandlungen konnten die beiden mit über 1,0 Promille alkoholisierten Männer zur Dienststelle verbracht werden, wo die vorläufig Festgenommenen die Polizisten weiter beleidigten und sie verbal mit dem Leben bedrohten. Durch den Vorfall erlitt ein Beamter eine leichte Verletzung am Knie, die Tatverdächtigen erlitten jeweils leichte Rötungen im Gesicht. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

