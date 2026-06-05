Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand Ringstraße

Leverkusen (ots)

Am 05.06.2026 wurde die Leitstelle Leverkusen durch mehrere Anrufer über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung an der Ringstraße informiert. Umgehend wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Einsatzführungsdienst, zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle wurde die Rauchentwicklung bestätigt. Es wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung geschickt. In der Wohnung konnte ein Brand im Schlafzimmer festgestellt werden. Das Feuer konnte durch den vorgehenden Trupp schnell gelöscht werden.

Im Verlauf des Einsatzes wurden drei tote Katzen und zwei tote Vögel gefunden und mehrere Fische aus einem Aquarium gerettet.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

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