Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zwei tödlich verletzte Personen bei einem schweren Verkehrsunfall in Wuppertal Elberfeld

Wuppertal (ots)

(MB)Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 22:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Stadtteil Elberfeld alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich im Kreuzungsbereich Briller Straße / Katernberger Straße.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein schwer beschädigtes Fahrzeug vorgefunden. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die schwerste Verletzungen erlitten hatten. Eine der betroffenen Personen war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels technischer Rettung aus dem Fahrzeug befreit werden. Hierfür kam hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz.

Die beiden verletzten Personen wurden umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Trotz aller eingeleiteten Maßnahmen erlagen beide Personen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und austretende Betriebsstoffe. Zudem wurde der Unfallbereich für die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten großflächig ausgeleuchtet.

Insgesamt wurden 10 Personen, die Zeugen des Unfalles waren, an der Einsatzstelle betreut. Unterstützt wurde die Feuerwehr dabei durch einen Notfallseelsorger.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei bleibt die Briller Straße im Bereich der Einsatzstelle in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Polizei geführt.

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