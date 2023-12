Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Trafobrand in leerstehendem Geschäftshaus

Oberhausen (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 21.41 Uhr wurde der Feuerwehr Oberhausen ein Kellerbrand auf der Max-Eyth-Str. gemeldet. In einem Traforaum, der sich im Keller eines leerstehenden Geschäftshauses befindet, hatte sich an einer Trafostation der Stadtwerke ein Brand entwickelt, der das komplette Gebäude in Rauch hüllte. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in den Keller vor und löschten den Brand. Zeitgleich musste aufgrund der Thermik die Fassade mit Wasser gekühlt werden. Nachdem Techniker der Stadtwerke den Trafo abgeschaltet hatten, konnte der Brand endgültig gelöscht und das Gebäude belüftet werden. Im Zuge der Trafo-abschaltung kam es zu Stromausfällen im Bereich Max-Eyth-Str. Wie viele Haushalte vom Stromausfall betroffen waren und wie lange dieser dauerte, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte für ca. 2,5 Std. im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

