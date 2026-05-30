Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Hauseingang von Mehrfamilienhaus durch Explosion stark beschädigt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Bei einer Explosion ist am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Kappenstraße im Stadtteil Dümpten der Eingangsbereich stark beschädigt worden. Die Feuerwehr räumte das gesamte Gebäude und stellte den Brandschutz sicher. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr war mit 2 Löschzügen, dem Führungsdienst und Rettungsdienst vor Ort. Die Ursache für die Explosion ist zurzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TBi)

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