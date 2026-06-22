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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung in einem Reihenhaus

FW-MG: Rauchentwicklung in einem Reihenhaus
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Mönchengladbach-Giesenkirchen, 22.06.2026, 18:19 Uhr, Trimpelshütter Straße (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus alarmiert, nachdem eine Bewohnerin Brandgeruch und eine leichte Verrauchung im Gebäude festgestellt hatte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brandgeruch bereits im Eingangsbereich wahrnehmbar. Die Bewohnerin hatte das Gebäude bereits vorsorglich verlassen. Ein Angriffstrupp stellte im Erdgeschoss eine leichte Verrauchung fest. Als Ursache konnte ein Brand an der Stromleitung eines Wäschetrockners festgestellt werden. Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohnerin gelöscht worden. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich und entrauchte das Gebäude anschließend mit einem Hochleistungslüfter. Die Bewohnerin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht weiter behandelt werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Bewohnerin in ihr Wohnhaus zurückkehren.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Raphael Küpper (in Ausbildung) und Brandamtmann Sascha Göddertz

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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