Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall - vier Verletzte nach Kollision mehrerer Fahrzeuge

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Mönchengladbach-BAB 61, 18.06.2026, 13:48 Uhr, Fahrtrichtung Venlo (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten vier Personenkraftwagen miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beteiligten Fahrzeuge gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Die drei weiteren Fahrzeuge kamen auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte leiteten die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Mannschaftstransportwagens einer Werkfeuerwehr sowie ein Motorradfahrer unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und betreuten die verletzten Personen vorbildlich. Die betroffenen Unfallteilnehmer wurden notfallmedizinisch versorgt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Parallel hierzu wurde die Unfallstelle gemeinsam mit der Autobahnpolizei abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Für die Dauer der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Venlo bis auf den Standstreifen gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau. Alarmierte Einsatzkräfte waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Hauptbrandmeister Raphael Küpper (in Ausbildung) / Brandamtmann Sascha Göddertz

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