Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zimmerbrand in Dachgeschosswohnung - Wohnung unbewohnbar

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Mönchengladbach-Lürrip, 16.06.2026, 14:41 Uhr, Rohrend (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus der Dachgeschosswohnung im dritten Obergeschoss, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Gebäudes aus. Die Bewohner hatten die Wohnung bereits verlassen und die Wohnungstür geschlossen. Sie blieben unverletzt.

Ein Angriffstrupp der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen, sodass eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Gebäudes verhindert wurde. An der Wohnungseingangstür wurde ein Rauchschutzvorhang gesetzt und der Treppenraum parallel überdruckbelüftet, um den ersten Rettungsweg rauchfrei zu halten. Die betroffene Wohnung ist aufgrund des Brandschadens derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner werden anderweitig untergebracht.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße gesperrt werden. Dadurch kam es im Umfeld der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jonas Günther

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