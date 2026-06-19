Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: brennendes Feld

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Mönchengladbach-Mülfort, 18.06.2026, 20:28 Uhr , Hütter Pfad (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Vegetationsbrand am Hütter Pfad alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte ein kürzlich abgemähtes Feld in Brand geraten sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Fläche von ca. 100 Quadratmetern bereits durch aufmerksame Anwohner mit mehreren Feuerlöschern erfolgreich abgelöscht worden. Die Feuerwehr führte anschließend Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die umliegenden Bereiche auf mögliche Glutnester, um eine erneute Entzündung auszuschließen. Durch das umsichtige und schnelle Eingreifen der anwesenden Personen konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindert werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Flügel

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