Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Geburt im Rettungswagen

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Mönchengladbach-Bettrath, 22.04.2026, 08:11 Uhr, Asdonkstraße/Dünner Straße (ots)

Heute Morgen meldete eine hochschwangere Frau über den Notruf 112 starke Wehen aufgrund einer bevorstehenden Geburt. Die Leitstelle schickte daraufhin einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Die Anruferin stand beim Eintreffen des Rettungswagens bereits vor der Haustüre und wurde umgehend ins Fahrzeug gebracht. Die Notfallsanitäterin führte eine kurze Untersuchung durch und traf die Entscheidung unverzüglich mit Blaulicht und Martinshorn ins Krankenhaus zu fahren. Kurz vor dem Krankenhaus setzte der Geburtsvorgang ein. Die Notfallsanitäterin unterstützte die werdende Mutter bei der Geburt des neuen Erdenbürgers. Um 08:24 Uhr kam ein kerngesunder Junge in der Liegendanfahrt zum Krankenhauses Neuwerk zur Welt gekommen. Mutter und Kind wurden dann zur weiteren Versorgung an das Krankenhauspersonal übergeben.

Im Einsatz war ein RTW der Johanniter-Unfall-Hilfe im Auftrag der Stadt.

Berichterstatter: BAR Stefan Nießen

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