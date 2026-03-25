PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr - Eine Person ins Krankenhaus transportiert

FW-MG: Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr - Eine Person ins Krankenhaus transportiert
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach Giesenkirchen, 25.03.2026, 06:59 Uhr, Zoppenbroicher Straße (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es im Kreuzungsbereich Zoppenbroicher Straße / Blaffert zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle vier Insassen die Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Hinter einem der beschädigten Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte den Fahrer eines Pkw am Boden liegend vor. Er wurde von Ersthelfern betreut. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und brachte den Mann nach einer Erstbehandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die drei weiteren Unfallbeteiligten waren unverletzt und konnten an der Unfallstelle verbleiben. Parallel zur Patientenversorgung sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie eines Fahrzeugs ab.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), 2 Rettungswagen, eine Notärztin sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren