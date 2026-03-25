Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr - Eine Person ins Krankenhaus transportiert

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Mönchengladbach Giesenkirchen, 25.03.2026, 06:59 Uhr, Zoppenbroicher Straße (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es im Kreuzungsbereich Zoppenbroicher Straße / Blaffert zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle vier Insassen die Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Hinter einem der beschädigten Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte den Fahrer eines Pkw am Boden liegend vor. Er wurde von Ersthelfern betreut. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und brachte den Mann nach einer Erstbehandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die drei weiteren Unfallbeteiligten waren unverletzt und konnten an der Unfallstelle verbleiben. Parallel zur Patientenversorgung sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie eines Fahrzeugs ab.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), 2 Rettungswagen, eine Notärztin sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

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